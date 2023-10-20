طائرة يابانية تجلي 83 شخصا من إسرائيل بمن فيهم كوريون

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قالت وسائل إعلام يابانية إن بعض الكوريين الجنوبيين كانوا من بين 83 شخصا تم إجلاؤهم من إسرائيل على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، نقلت طائرة النقل والتزود بالوقود اليابانية الركاب من تل أبيب إلى الأردن، الجار الشرقي لإسرائيل، في وقت مبكر من اليوم الجمعة بتوقيت كوريا.ومن المقرر أن يصل الركاب، وهم 60 مواطنا يابانيا و4 من أفراد عائلاتهم غير اليابانيين، بالإضافة إلى 18 كوريا جنوبيا وفرد واحد غير كوري جنوبي من عائلاتهم، إلى مطار "هانيدا" في طوكيو في وقت مبكر من يوم الغد السبت.وكان قد تم في الأسبوع الماضي إجلاء 51 مواطنا يابانيا من إسرائيل على متن طائرة نقل عسكرية كورية جنوبية.وقدمت وزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" الشكر لكوريا على مساعدة المواطنين اليابانيين على مغادرة إسرائيل، وذلك في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الكوري "بارك جين" يوم الأحد، وتعهدت بتقديم التعاون في حالة مواجهة كوريا الجنوبية لموقف مماثل.