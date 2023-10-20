كوريا تقترح عقد محادثات وزارية مع الصين واليابان في نوفمبر

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام يابانية إن كوريا الجنوبية اقترحت عقد اجتماع لوزراء الخارجية مع الصين واليابان في أواخر شهر نوفمبر القادم.ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن طوكيو قبلت اقتراح سيول، موضحة أنه من المرجح أن تتخذ الدول الثلاث الترتيبات النهائية للاجتماع مع الأخذ في الاعتبار رد فعل بكين والأوضاع الدولية.وأشار التقرير إلى أن محادثات ثنائية منفصلة قد تجرى على هامش الاجتماع، بحيث يجتمع وزير الخارجية الكوري"بارك جين" مع نظيريه الصيني والياباني "وانغ يي" و"يوكو كاميكاوا".وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية للصحفيين أمس الخميس بأن الدول الثلاث قد اقتربت بالفعل من التوافق بشأن عقد الاجتماع في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية، وأن التنسيق جار لتحديد موعد مناسب لجميع الأطراف.وأضاف المسؤول أن التنسيق لتحديد موعد للقمة الثلاثية المحتملة سيأتي بعد الترتيب لعقد اجتماع وزراء الخارجية.