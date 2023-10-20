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الدولية

بايدن يوكد أن واشنطن ستقدم دعما أمنيا طارئا واسع النطاق لإسرائيل وأوكرانيا

Write: 2023-10-20 14:53:08Update: 2023-10-20 15:09:21

بايدن يوكد أن واشنطن ستقدم دعما أمنيا طارئا واسع النطاق لإسرائيل وأوكرانيا

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات أمنية طارئة واسعة النطاق لكل من إسرائيل وأوكرانيا.
وأكد "بايدن" في خطاب وجهه للشعب الأمريكي أمس الخميس أن انتصار إسرائيل وأوكرانيا في حربهما  يمثل مصلحة أمنية حيوية للولايات المتحدة. 
وشدد على أن دعم هذين البلدين هو استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال قادمة، ولذلك فسوف يطلب من الكونغرس اليوم الجمعة تمويلا عاجلا لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، اللتين وصفهما بالشريكتين الأساسيتين للولايات المتحدة.
وقال "بايدن" إن حركة "حماس" والرئيس الروسي "بوتين" يمثلان تهديدات منفصلة مختلفة، لكنهما يتشاركان في أنهما يسعيان إلى القضاء بالكامل على ديمقراطية مجاورة.
وأكد أن للإسرائيليين والفلسطينيين حقوقا متساوية في العيش في بيئة يسودها الأمن والكرامة والسلام.
وأضاف أن "بوتين" يعتمد حاليا على كوريا الشمالية وإيران بشأن شراء طائرات بدون طيار وأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يرسل جنودا أمريكيين إلى أوكرانيا.
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