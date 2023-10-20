توقعات بتأجيل موعد فتح معبر رفع بين مصر وقطاع غزة بيوم واحد

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من المتوقع أن يتم تأجيل موعد فتح معبر رفع بين مصر وقطاع غزة لنقل مساعدات الإغاثة لمواطني غزة بيوم واحد، ليتم ذلك غدا السبت.وتنتظر مئات من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفع الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي.وكان من المقرر أن يتم يفتح المعبر اليوم الجمعة، إلا أن بعض وسائل الإعلام قالت إنه سيتم فتحه غدا، بسبب أعمال إصلاح الطرق هناك.وكانت مصر وإسرائيل قد اتفقتا على السماح بدخول 20 شاحنة محملة بمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفع بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي "بايدن" لإسرائيل.ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" للقوات الإسرائيلية المتجمعة في مكان ليس ببعيد عن قطاع غزة أمس الخميس إنهم سيرون القطاع من الداخل قريبا، مشيرا بذلك إلى اقتراب الاقتحام البري للقطاع.