السياسية الحزب الحاكم يطلق فريق عمل خاصا للإصلاحات الطبية

قرر حزب قوة الشعب الحاكم تشكيل فريق عمل ليتم من خلاله مناقشة الإصلاحات في الخدمات الطبية الأساسية والإقليمية في كوريا.

وأعلن زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "يون جيه أوك" عن تشكيل فريق العمل في اجتماع للحزب عقد اليوم الجمعة، حيث قال إن الإصلاحات الطبية تعد أمرا يتعلق بالوفاء بالتزام الدولة بضمان حقوق الشعب في الحياة، كما أنها أمر له أهمية في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق التوازن في التنمية الإقليمية.

وأضاف "يون" أن فريق العمل المقترح سيتكون من أطباء وخبراء مدنيين ومواطنين، وسوف يكون برئاسة كبير صانعي السياسات في الحزب الحاكم "يو أوي دونغ".

وقال إن فريق العمل سيعمل على مناقشة القضايا المثيرة للجدل، مثل زيادة حصة الالتحاق السنوية بكليات الطب، وتطوير السياسات ذات الصلة بالإصلاحات الطبية.

وأضاف أن الفريق سيقوم أيضا بحل المشكلات المعلقة، بما في ذلك النقص المزمن في أطباء الأطفال، والأطباء في غرف الطوارئ.

وأكد أن الحزب الحاكم سيبذل قصارى جهده لإحراز نتائج إيجابية في إصلاح الخدمات الطبية الأساسية والإقليمية من خلال التعاون مع أحزاب المعارضة.