رئيس الوزراء الكوري يلتقى برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

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التقى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أمس الخميس مع "دنيس فرانسيس" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وسفير "ترينيداد وتوباغو" لدى الأمم المتحدة.وخلال اللقاء، أكد "هان" على أهمية توحيد موقف المجتمع الدولي لاستعادة الثقة بين دول العالم، وتعزيز التضامن العالمي في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمات معقدة غير مسبوقة.وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تعزز مساهمتها في المجتمع الدولي بشأن تضييق الفجوة بين دول العالم في مجالات التنمية والمناخ والرقمية.وقال "هان" إن كوريا الجنوبية ستبذل جهودا لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للمجتمع الدولي بمناسبة اختيارها كدولة عضو غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2024 و2025.ودعا "هان" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فرانسيس" إلى أن يدعم إرسال رسائل قوية لكوريا الشمالية مفادها بأنه لا يمكن التسامح مع التطوير غير القانوني للأسلحة النووية والصاروخية.ومن جانبه، أشاد "فرانسيس" بالأدوار التي تلعبها كوريا الجنوبية في المجتمع الدولي، بما في ذلك تقديم مساعدات إنمائية عامة، والمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن تقوم كوريا الجنوبية بالمزيد من الأدوار النشطة في الاستجابة للقضايا الدولية الراهنة الأخرى.