وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يبحثان التعاون الأمني

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أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" اليوم الجمعة أول محادثات هاتفية منذ تنصيبه، مع نظيره الأمريكي "لويد أوستن".واتفق الوزيران الكوري والأمريكي في الرأي على ضرورة توسيع التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كامب ديفيد بين قادة الدول الثلاث.وأكد الوزيران على أهمية الحفاظ على الموقف الدفاعي المشترك بين سيول وواشنطن لمواجهة أي نوع من التهديدات من قبل كوريا الشمالية، وأشادا بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي يعتبر واحدا من أقدر التحالفات على مستوى العالم، وقالا إن التحالف الكوري الأمريكي أصبح محورا رئيسيا للسلام والازدهار في المنطقة.كما اتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين البلدين، وأشارا إلى أن التحالف الكوري الأمريكي يتوسع حاليا ليصبح تحالفا استراتيجيا دوليا شاملا.