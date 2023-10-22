الرئيس يون يؤكد أن إمكانيات التعاون بين كوريا الجنوبية والسعودية لا نهاية لها

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن احتمالات التعاون التكاملي بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية لا حصر لها، إذا تم دمج إمكانات المملكة العربية السعودية مع التكنولوجيا الكورية الجنوبية.وصرح الرئيس بذلك في مقابلة مع جريدة الرياض اليومية السعودية يوم الأحد، قائلا إن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لديها إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي بفضل النسبة الكبيرة من الشباب بين سكانها.وأكد "يون"، الذي يقوم بزيارة دولة رسمية إلى السعودية، على التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق خارجي لشركات البناء الكورية، حيث تمثل ما يقرب من 20% من إجمالي طلبات البناء الخارجية التي تلقتها كوريا الجنوبية.وقال الرئيس أيضا إنه بناء على معرفة وخبرات كوريا الجنوبية في مجال التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة وقدرات الشركات الكورية الجنوبية ذات الكفاءة العالية، ستواصل البلاد المساهمة في في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لاستراتيجية التنمية الوطنية، والتي يطلق عليها "رؤية 2030".وأشاد الرئيس "يول" بسياسات المملكة العربية السعودية بشأن تغير المناخ، وأعرب عن أمله في التعاون الثنائي في مجالات الطاقة الخالية من الكربون عالية الكفاءة والزراعة الذكية، من أجل تحقيق أهداف حياد الكربون في البلاد.وفي إشارة إلى الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قال "يون" إنه وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" سيتبادلان الآراء حول كيفية مساهمة دولتيهما في السلام العالمي والتنمية المستدامة.