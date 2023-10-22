الرئيس يون يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة

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وصل الرئيس "يون صوك يول" إلى المملكة العربية السعودية في المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط التي تشمل قطر أيضا.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل "يون" والوفد المرافق له في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في حوالي الساعة 6:10 مساء يوم السبت. وكان في استقبال "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي" مسؤولون سعوديون في المطار.ومن المقرر أن يعقد "يون" مأدبة غداء وقمة مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" يوم الأحد، قبل حضور العديد من الفعاليات الاقتصادية، بما في ذلك منتدى الاستثمار الثنائي.ومن المتوقع أن يتم توقيع عشرات مذكرات التفاهم في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والقطاع المالي والثقافة في المنتدى، حيث سيحضره حوالي 300 مسؤول أعمال من الجانبين.وفي المحطة الثانية من جولته، سيزور "يون" قطر يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) لإجراء محادثات قمة مع أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" يوم الأربعاء.ويرافق "يون" وفد أعمال يضم 130 عضوا إلى المملكة العربية السعودية، ووفد أعمال يضم 59 عضوا إلى قطر. وسيعود إلى البلاد في وقت مبكر من يوم الخميس.