الرئيس يون يعقد قمة ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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أعرب الرئيس "يون صوك يول" اليوم الأحد عن رغبته القوية في تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية الموجهة نحو المستقبل مع المملكة العربية السعودية، وذلك في اجتماعه مع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وفقا للمكتب الرئاسي في سيول.وحضر الرئيس "يون"، الذي يقوم بزيارة دولة إلى السعودية، حفل الترحيب الرسمي مع "بن سلمان"، كما عقدا اجتماع قمة في قصر اليمامة اليوم الأحد.وأشاد الرئيس "يون" بفوز شركة "هيونداي" للهندسة والإنشاءات بمشروع "أميرال" لبناء مصنع للبتروكيماويات في يونيو الماضي، ووصفه بالإنجاز العظيم الذي يوافق الذكرى الخمسين لدخول البلاد قطاع البناء في السعودية، وطلب اهتمام ولي العهد والحكومة السعودية بتشجيع مشاركة أكبر للشركات الكورية في المشاريع الضخمة، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.وأكد الرئيس "يون" أن كوريا الجنوبية تعد الشريك المثالي للسعودية في عصر ما بعد النفط، داعيا إلى تطوير العلاقات بين البلدين من المجالات التقليدية كالطاقة والبناء إلى مجالات الصناعة العالية التقنية لإنتاج السيارات والسفن معا، فضلا عن مجالات السياحة والتبادلات الثقافية.كما طلب "يون" تولي السعودية زمام القيادة، باعتبارها دولة رئيسية في سوق الطاقة والنفط الخام، لتحقيق الاستقرار في السوق في الوقت الذي تتزايد فيه حالة عدم اليقين في سوق النفط الخام الدولية.ومن جانبه، رحب ولي العهد "بن سلمان" بزيارة الرئيس "يون" إلى السعودية، وأعرب عن آماله في تطوير التعاون الجوهري في مختلف المجالات مع كوريا الجنوبية، واصفا إياها بأنها شريك رئيسي في "رؤية 2030" للتنمية الوطنية التي تسعى إلى تحقيقها السعودية.كما أكد "بن سلمان" تطلعه إلى مواصلة التواصل والتعاون مع الرئيس "يون".ورحب "يون" و"بن سلمان" بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على تفاصيل "لجنة الشراكة الاستراتيجية"، التي تقرر إنشاؤها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا في نوفمبر من العام الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، قال الجانبان إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل السياحة والمزارع الذكية وبراءات الاختراع والشحن البحري والمصايد والإحصاء والأمن السيبراني ولوائح الغذاء والدواء. واتفقا على عمل البلدين معا لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل.كما تبادل الرئيس "يون" وولي العهد "بن سلمان" الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث تتزايد حالة عدم الاستقرار بسبب الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس. وذكر الرئيس يون أنه سيواصل التعاون اللازم، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية.