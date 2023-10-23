إغلاق معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية مرة أخرى

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أفادت بعض التقارير بأن معبر رفح الحدودي مع مصر في جنوب قطاع غزة أُغلق مرة أخرى بعد أن تم فتحه لفترة وجيزة يوم السبت للسماح لشاحنات المساعدات بدخول غزة للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن معبر رفح الحدودي، وهو الطريق الوحيد للدخول والخروج من غزة حاليا، قد فُتح لفترة وجيزة صباح السبت للسماح بمرور 20 شاحنة مساعدات، لكنه أغلق مرة أخرى.ووصلت الشاحنات المحملة بالأدوية والإمدادات والغذاء والمياه إلى غزة، وهي أول مساعدات إنسانية إلى غزة بعد أسبوعين من بدء الحرب. وبحسب وكالة رويترز، قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة "مارتن غريفيث" إنه سيتم إرسال قافلة ثانية مكونة من 20 إلى 30 شاحنة إلى غزة، وأن المفاوضات جارية في هذا الشأن.ومن ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" إن إمدادات الإغاثة التي سلمتها الشاحنات العشرين يوم السبت كانت أقل بكثير مما هو مطلوب لإعالة مليوني شخص في غزة، ودعا إلى المزيد من الإمدادات.كما حث وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" يوم السبت جميع الأطراف المعنية على إبقاء المعبر مفتوحا لمواصلة نقل إمدادات الإغاثة.