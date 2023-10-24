حماس تطلق سراح رهينتين إضافيتين لأسباب إنسانية وصحية

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قالت حركة حماس الفلسطينية المسلحة أمس الاثنين إنها أطلقت سراح رهينتين مدنيتين آخريين لأسباب إنسانية.وقالت حركة حماس في بيان إنها أطلقت سراح سيدتين إسرائيليتين مسنتين تبلغان من العمر 79 و85 عاما بوساطة من مصر وقطر.وقال متحدث باسم حماس إن الحركة قررت إطلاق سراحهما "لأسباب إنسانية وصحية قاهرة" رغم الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، مدعيا أن العدو يرفض استقبالهما منذ يوم الجمعة الماضي.وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نقلت السيدتين مساء أمس الاثنين من قطاع غزة، وجاء إطلاق سراحهما بعد ثلاثة أيام من إطلاق حماس سراح رهينتين أمريكيين.وتشير التقديرات إلى أن الحركة تحتجز حوالي 220 رهينة في قطاع غزة، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن هناك 222 رهينة محتجزين هناك حاليا.