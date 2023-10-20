سيول تؤكد مجددا معارضتها للإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين

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جددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية التأكيد على موقفها المعارض للإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين إلى كوريا الشمالية، مؤكدة أنها تبذل جهودا دبلوماسية لكي يتمكنوا من اختيار أماكن إقامتهم بناء على إرادتهم.جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، حيث أضاف أن الحكومة تتمسك بموقفها الداعي إلى عدم إعادة المنشقين الكوريين الشماليين المقيمين في الخارج قسرا إلى بلادهم ضد إرادتهم الحرة.وقد زعمت المنظمات المدنية الكورية الجنوبية الخاصة بشؤون كوريا الشمالية، بما في ذلك رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتوحيد شبه الجزيرة الكورية، أن هناك مؤشرات تفيد بأن الحكومة الصينية تستعد حاليا لإعادة المنشقين الكوريين الشماليين المقيمين في الصين إلى كوريا الشمالية بشكل قسري، بعد أن قامت بإعادة عدد كبير منهم في أوائل شهر أكتوبر الجاري.