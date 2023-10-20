الحكومة الكورية توفر 4 ملايين جرعة إضافية من لقاحات فيروس الجلد العقدي

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قال وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكوري "جونغ هوانغ كُن" إن الحكومة ستوفر 4 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس الجلد العقدي في غضون هذا الشهر، للاستجابة لارتفاع عدد الماشية المصابة بهذا المرض الحيواني.وتكفي هذه الكمية من اللقاحات لتطعيم جميع الأبقار التي يتم تربيتها في كوريا، والبالغ عددها 4.09 مليون رأس.وبمجب خطة الحكومة، سيتم استيراد 1.27 مليون جرعة من لقاحات فيروس الجلد العقدي حتى يوم الثامن والعشرين من أكتوبر، و2.73 جرعة أخرى حتى نهاية أكتوبر، ليتم تطعيم جميع الأبقار الموجودة في أرجاء مختلفة من البلاد حتى أوائل شهر نوفمبر.ومن المتوقع أن يحدث استقرار في وضع انتشار مرض الجلد العقدي في غضون الشهر القادم، إذا تم تطعيم الأبقار باللقاحات بشكل سلس.جاء ذلك بعد أن أكدت الحكومة حالتين أخريين من الإصابة بفيروس الجلد العقدي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بهذا المرض في كوريا إلى 29 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، وذلك منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة يوم الجمعة الماضي في مزرعة لتربية الماشية في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.