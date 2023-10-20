3.4 % زيادة في معدل التضخم المتوقع في كوريا

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شهد معدل التضخم المتوقع في كوريا الجنوبية زيادة لأول مرة منذ 8 أشهر.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى الأزمة الجيوسياسية الأخيرة الناجمة عن الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس، وزيادة معنويات التضخم الناجمة عن التوقعات بارتفاع رسوم الخدمات العامة.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ معدل التضخم المتوقع 3.4% في شهر أكتوبر، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بالشهر الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها معدل التضخم المتوقع زيادة منذ أن سجل المعدل زيادة بنسبة 0.1% في شهر فبراير الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر التوقعات لمستوى أسعار الفائدة بلغ 128 نقطة في أكتوبر، بزيادة مقدارها 10 نقاط مقارنة بشهر سبتمبر.يذكر أن قراءة المؤشر بأكثر من مائة نقطة تدل على أن عدد الذين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة بعد ستة أشهر بدرجة أعلى مما هو عليه حاليا، يزيد عن عدد الذين يتوقعون انخفاضه.