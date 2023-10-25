الكوريون في لبنان يواصلون الإجلاء وسط تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله

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يواصل الكوريون الجنوبيون في لبنان عمليات الإجلاء من هناك إلى دول أخرى، وسط تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول للصحفيين أمس الثلاثاء بأن حوالي 140 مواطنا كوريا جنوبيا موجودون حاليا في لبنان، وأضاف أن عملية إجلاء أولئك الكوريين من لبنان مستمرة.يشار إلى أنه حتى يوم الجمعة الماضي، يقدر أن حوالي 170 كوريا جنوبيا كانوا موجودين في لبنان، باستثناء أعضاء وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة هناك.وقد رفعت وزارة الخارجية الكورية يوم الخميس الماضي تحذير السفر لجميع المناطق في لبنان إلى المستوى الثالث، والذي ينصح بشدة بالإجلاء الفوري للمواطنين الموجودين في تلك المناطق.وفي إسرائيل، حيث توجد نفس تحذيرات السفر، يوجد هناك حاليا ما يقدر بحوالي 450 كوريا جنوبيا متبقين.