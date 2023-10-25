الرئيس الكوري يعقد مباحثات قمة مع أمير قطر

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سيعقد الرئيس يون صوك يول مباحثات قمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.ويخطط يون، الذي وصل إلى قطر أمس الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين، لتوسيع التعاون الثنائي بما يتجاوز المجالات التقليدية التي تشمل الطاقة والإنشاءات، لتتضمن أيضا الاستثمار والدفاع والزراعة والثقافة والتبادلات الشعبية.ومن المقرر أن يحضر الرئيس يون منتدى الأعمال بين كوريا الجنوبية وقطر الذي يشارك فيه حوالي 300 رجل أعمال من البلدين، حيث يخطط للتعهد بدعم نشط من قبل كوريا والبحث عن سبل لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل صناعات التكنولوجيا الفائقة.وبعد ذلك سيزور يون المدينة التعليمية للالتقاء بعدد من الشباب القطري. ويعد يون أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى قطر.