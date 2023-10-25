حماس تقول إن 704 قتلوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في يوم واحد

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قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أمس الثلاثاء إن أكثر من 700 شخص قتلوا في القطاع خلال يوم الاثنين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن 704 على الأقل من الفلسطينيين قد قُتلوا خلال الـ24 ساعة السابقة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى خمسة آلاف و791، من بينهم ألفان و360 طفلا.وأضافت أن 12 مستشفى من أصل 32 في غزة قد أوقفت عملياتها بسبب الهجمات الإسرائيلية. وتجاوز إجمالي عدد القتلى من الجانبين منذ يوم 7 أكتوبر سبعة آلاف، وسط غارات جوية واسعة النطاق شنتها إسرائيل وهجمات مكثفة من قبل حماس، قبيل عملية برية إسرائيلية محتملة.وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "هرتسي هاليفي" أمس الثلاثاء إن الهجوم البري على غزة قد تم تأجيله "لاعتبارات تكتيكية وحتى استراتيجية".وفي هذه الأثناء، تجري مفاوضات لإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن وسط عدد من العوامل المعقدة.