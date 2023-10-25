ولي العهد السعودي يعقد لقاءً غير رسمي مع الرئيس يون

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قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة مفاجئة للرئيس يون صوك يول في مقر إقامته خلال زيارته للسعودية، أمس الثلاثاء، وعقد معه اجتماعا غير مقرر.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، زار ولي العهد السعودي دار الضيافة الرسمية في الرياض حيث كان يون يقيم، عند الظهر تقريبا، حيث تحدث الجانبان لمدة 20 دقيقة تقريبا دون حضور مسؤولين آخرين.وأضاف المتحدث الرئاسي "لي دو وان" أن ولي العهد السعودي اصطحب الرئيس يون بعد ذلك في سيارته، وقاد السيارة لمدة 15 دقيقة إلى مكان انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. وأعرب الأميرُ السعودي للرئيس الكوري عن أمله في أن يقوما معا بركوب السيارة هيون ديه الكهربائية التي سيتم تصنيعها في المملكة العربية السعودية عندما يزور يون السعودية في المرة القادمة.وكانت شركة هيون ديه موتورز الكورية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي قد وقعا عقدا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس يون، من أجل بناء مصنع لتجميع السيارات في السعودية.وقد انضم ولي العهد الأمير السعودي إلى الرئيس يون في المنتدى، حيث شاهد الرئيس وهو يلقي كلمته وبقي حتى نهاية الحدث.