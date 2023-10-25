تدهور معنويات المستهلكين في كوريا للشهر الثالث في أكتوبر

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر الجاري.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد انخفض بمقدار 1.6 نقطة على أساس شهري ليصل إلى 98.1 نقطة في أكتوبر، ليظل أقل من مستوى 100 نقطة، وهو ما يشير إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفض المؤشر لمدة ثلاثة أشهر متتالية بعد ارتفاعه إلى 103.2 في يوليو. وخلال شهر أكتوبر الجاري أيضا بلغ معدل التضخم المتوقع للعام القادم 3.4%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي، ليرتفع للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، تحديدا منذ شهر فبراير.ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وارتفاع رسوم المرافق العامة.وفي الوقت نفسه، انخفضت توقعات المستهلكين لأسعار المساكن بمقدار نقطتين على أساس شهري إلى 108 نقطة، وهو انخفاض للمرة الأولى منذ أحد عشر شهرا.