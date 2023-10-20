الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا في غزة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا في قطاع غزة.وقال "غوتيريس" في كلمة ألقاها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن هجمات المقاومة الفلسطينية لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة حاليا.ومن جانبه، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "جلعاد إردان" "غوتيريش" إلى الاستقالة فورا بعد تصريحاته.وأضاف أن الإسرائيليين منزعجون من خطاب الأمين العام الذي قال فيه إن العنف في غزة لم يحدث من فراغ، وأن الفلسطينيين يتعرضون لـ56 عاما من الاحتلال.وفي هذا الصدد، أكدت كوريا الجنوبية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء دولتين مستقلتين في المنطقة لمنع المزيد من المعاناة، ودعت إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين.