عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية يسجل أقل مستوياته في أغسطس

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سجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي أقل مستوياته على الإطلاق منذ 15 عاما على أساس أشهرأغسطس.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر أغسطس الماضي 18 ألفا و984 مولودا، بانخفاض نسبته 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس أشهر أغسطس منذ عام 1981، الذي بدأ فيه إعداد الإحصاءات الشهرية ذات الصلة.وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، بلغ 4.4 مولود في أغسطس، بانخفاض مقداره 0.6 مولود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الوفيات فبلغ 35 ألفا و540 حالة وفاة في أغسطس، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبهذا شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا بمقدار 11 ألفا و556 نسمة، وهو انخفاض للشهر الـ46 على التوالي منذ شهرنوفمبر من عام 2019.وبلغ عدد حالات الزواج في كوريا خلال شهر أغسطس 14 ألفا و610 حالة زواج، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.