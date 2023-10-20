كوريا الشمالية ترسل قذائف إلى روسيا تكفي لمدة شهر

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قال معهد أبحاث أمريكي إن كوريا الشمالية قد سلمت قذائف لروسيا تكفي على الأرجح لاستخدامها لمدة تزيد عن شهر واحد، لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.ووفقا لراديو آسيا الحرة اليوم الأربعاء، قام المعهد الأمريكي لدراسات الحرب بإعداد تقرير يفيد بأن كوريا الشمالية قد قدمت لروسيا على الأرجح ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف قذيفة مدفعية.وأشار التقرير إلى أن روسيا تستخدم حاليا ما يصل إلى 10 آلاف قذيفة مدفعية يوميا، وأن القذائف التي قدمتها كوريا الشمالية لها تكفي لمدة شهر واحد على الأقل لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.الجدير بالذكر أن الجيش الروسي ظل يطلق ما بين 45 ألفا و80 ألف قذيفة يوميا في أوكرانيا خلال فترة الصيف من العام الماضي، لكن كمية تلك القذائف شهدت انخفاضا في الآونة الأخيرة.وقال راديو آسيا الحرة إنه لا يمكن التأكد من محتويات الحاويات التي شحنتها كوريا الشمالية إلى روسيا، لكن من المفترض أنها تضم قذائف مدفعية كان قد تم إنتاجها في زمن الاتحاد السوفيتي السابق.