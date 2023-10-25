كوريا وقطر ترفعان مستوى العلاقات إلى مشاركة استراتيجية شاملة

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مباحثات قمة مع أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" اليوم الأربعاء.وفي أثناء القمة التي عُقدت في الديوان الأميري القطري، قرر القائدان رفع مستوى العلاقات بين البلدين من "مشاركة شاملة" حاليا إلى "مشاركة استراتيجية شاملة".ولتحقيق هذه الغاية، قرر قادة البلدين توسيع قنوات الاتصال في المجالات الدبلوماسية والأمنية، مع توسيع التعاون أيضا في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية، بناءً على مذكرة التفاهم حول "الصناعات الدفاعية والتعاون اللوجستي"، التي تم توقيعها اليوم.كما تم توقيع عقد لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بين شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة وشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، بقيمة إجمالية تبلغ 3.9 مليار دولار، وهو ما يعد الأكبر حجما في تاريخ صناعات بناء السفن الكورية.ومع توقيع هذا العقد اليوم، سترتفع حصة الشركات الكورية من طلبيات إنشاء ناقلات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي هذا العام من 74% إلى 81%.وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيزالتعاون في مختلف المجالات الأخرى، بما في ذلك البنية التحتية والاستثمار والزراعة والشحن والثقافة والتبادلات البشرية والصحة.وناقش القائدان الكوري والقطري التطورات في الشرق الأوسط والقضايا العالمية، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والعالمية.وأعرب الرئيس يون عن أمله في أن تتمكن قطر، التي تلعب دور الوسيط في المنطقة، من المساهمة في تخفيف التوتر القائم حاليا من خلال التواصل مع الأطراف المعنية، وأضاف أن كوريا ستقوم بدور أيضا وتقدم المساهمات اللازمة.وطلب الرئيس يون من الجانب القطري التعاون مع المجتمع الدولي من أجل توجيه رد صارم إزاء التطوير غير القانوني للأسلحة النووية والصاروخية بواسطة كوريا الشمالية.