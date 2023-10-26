رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن جيشه يستعد للغزو البري لقطاع غزة

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تستعد لغزو قطاع غزة بريا.ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن تلك الاستعدادات خلال بيان تلفزيوني أمس الأربعاء.ولم يذكر رئيس الوزراء تفاصيل الغزو، واكتفى بالقول إن القرار بشأن موعد المضي قدما في العملية سيتم التوصل إليه من قبل مجلس الحرب الحكومي، وحث المدنيين في غزة على التوجه إلى النصف الجنوبي من القطاع.وتأتي تصريحات "نتنياهو" بعد يوم من نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل قبلت طلب الولايات المتحدة بتأجيل الغزو البري.وقال "نتنياهو" في البيان التلفزيوني إن "جميع أعضاء حماس هم أموات يمشون فوق وتحت الأرض، داخل غزة وخارجها"، وأضاف أن "آلاف الإرهابيين قتلوا"، وأن "هذه هي البداية فقط".