الشرطة الكورية تتخذ إجراءات صارمة ضد مبيعات زي الضباط في الهالوين

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قالت وكالة الشرطة الوطنية الكورية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد بيع وارتداء أزياء ضباط الشرطة حتى يوم الأحد القادم، أي خلال أسبوع عيد الهالوين.وحذرت الوكالة من أنها تراقب عن كثب بيع تلك الأزياء من خلال المتاجر عبر الإنترنت، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد بيع أزياء ضباط الشرطة أو معداتهم في المتاجر خارج الإنترنت.ودعت الوكالة الجمهور إلى الامتناع عن ارتداء مثل هذه الأزياء أو أي شيء يشبه ملابس الشرطة في عيد الهالوين لتجنب أي التباس.وبموجب القانون، يُحظر على المواطنين العاديين ارتداء زي الشرطة وحمل معدات الشرطة، ويعاقَب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 3 ملايين وون، أي حوالي ألفي دولار أمريكي، بينما يمكن معاقبة من يبيعون الأزياء أو المعدات أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد، أو غرامة قدرها 10 ملايين وون.وقالت الوكالة إنها ألقت القبض على 19 شخصا حتى الآن وتجري تحقيقات في 3 حالات بعد تفتيش البوابات الرئيسية والمواقع الإلكترونية للمنتجات المستعملة منذ عيد الهالوين العام الماضي.