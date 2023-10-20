الحكومة الكورية تفعّل المستوى الأول لوضع الاستجابة للطوارئ بعد زلزال كونغ جو

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قررت الحكومة الكورية تفعيل "المستوى الأول" من وضع الاستجابة للطوارئ، حيث وقع زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة تقع على بعد 12 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة "كونغ جو" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، في الساعة 9:46 من مساء.وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن المستوى الأقل لموقف الاستجابة للطوارئ، المكون من 3 مستويات، للمقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة، قد تم تفعيله بعد 9 دقائق من الزلزال، كما تم وضع مستوى التنبيه لأزمات الزلازل في البلاد عند مستوى "توخي الحذر".ومن جانبها قالت وكالة الإطفاء الوطنية إنها تلقت إجمالي 387 تقريرا عن وقوع هزات أرضية، بما في ذلك 240 في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" و103 في "ديه جون" و27 في مدينة "سيجونغ"، ولكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بسبب الزلزال الذي يقدر مركزه بحوالي 12 كيلومترات في باطن الأرض.وتم تقدير المستوى الأعلى للكثافة الزلزالية، التي تقيس شدة الاهتزاز، عند 5 درجات في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ". وعند هذا المستوى، يشعر معظم الناس بالاهتزازات الأرضية، مع احتمالية انكسار الأطباق أو النوافذ.وأصدر وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين" تعليمات للوكالات ذات الصلة والحكومات المحلية بالعمل الوثيق معا والحفاظ على أنظمة الاستجابة للطوارئ، للتعامل بسرعة مع أي أضرار واتخاذ الخطوات اللازمة.وتقوم الحكومة بتفعيل "المستوى الأول" من موقف الاستجابة للطوارئ في حالة حدوث زلزال تزيد قوته عن 4 درجات، أو إذا زاد مستوى الكثافة الزلزالية عن 5 درجات.