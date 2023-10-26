المحلية السجن مدى الحياة لاثنين من مرتكبي جريمة الاختطاف والقتل في كانغ نام

قضت محكمة في سيول بالسجن مدى الحياة على رجلين يشتبه في قيامهما بخطف وقتل امرأة في منطقة "كانغ نام" في سيول في شهر مارس الماضي.



وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية حكما بالسجن مدى الحياة أمس الأربعاء على كل من "لي كيونغ او" و"هوانغ ديه هان"، بينما حكمت على المتهم الثالث "يون جي هو" بالسجن لمدة 25 عاما.



ويُتهم هؤلاء الثلاثة باختطاف امرأة في منتصف الأربعينيات من العمر أمام مبنى سكني في "كانغ نام" يوم 29 مارس، قبل قتلها في اليوم التالي وإلقاء جثتها على تل بالقرب من سد "ديه تشونغ" في مدينة "ديه جون".



وبالنسبة للزوجين المشتبه في أنهما العقل المدبر وراء جريمة الاختطاف والقتل، فقد أصدرت المحكمة حكميْن بالسجن لمدة 8 سنوات على الزوج و6 سنوات على الزوجة، بعد إدانتهما بتهمة السرقة فقط.