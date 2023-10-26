الاقتصاد الكوري يسجل نموا بنسبة 0.6% في الربع الثالث

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سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا للربع الثالث على التوالي.وأعلن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد نما بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام.ويأتي هذا الرقم بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.3% في الربع الأول، و0.6% في الربع الثاني، في أعقاب تسجيل نمو سلبي في الربع الرابع من العام الماضي.ووفقا للبنك المركزي، ارتفع الاستهلاك الخاص في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 0.3% بفضل تحسن صناعة الخدمات، بما في ذلك قطاع المطاعم والفنادق.وقفزت قيمة الصادرات بنسبة 3.5%، بينما نمت قيمة الواردات بنسبة 2.6%.وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.1%، والاستثمار في البناء بنسبة 2.2%، في حين تراجع الاستثمار في المرافق بنسبة 2.7%.ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الدخل المحلي الحقيقي الكوري بنسبة 2.5% في الربع الثالث مقارنة بالربع الأسبق.