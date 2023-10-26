تدهور معنويات الشركات الكورية إلى أقل مستوى منذ 8 أشهر

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تدهورت معنويات الشركات إلى أقل مستوياتها في أكتوبر، منذ 8 أشهر، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد انخفض بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 70 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أقل مستوى له منذ 8 أشهر، ليتراجع عن الانتعاش في سبتمبر بعد انخفاضه في الشهرين السابقين له.وتدل قيمة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت قيمة المؤشر في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار نقطة واحدة إلى 69 نقطة، بينما انخفضت في القطاع غير التصنيعي بمقدار 6 نقاط إلى 71 نقطة.وأرجع مسؤول في البنك المركزي الانخفاض الحاد في القطاع غير التصنيعي إلى انخفاض الطلب في تجارة التجزئة وتجارة الجملة وكذلك في صناعات الخدمات.