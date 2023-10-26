مخابرات كوريا الجنوبية تكتشف محاولة قرصنة كورية شمالية لنشر تطبيق خبيث

Photo : Getty Images Bank

قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إنها اكتشفت محاولات من قبل مجموعة قرصنة كورية شمالية لإنشاء ونشر تطبيق معاملات إلكترونية احتيالي، يشبه تطبيقا أصليا يستخدمه أكثر من 20 مليون شخص في كوريا الجنوبية.وفي بيان صحفي صدر اليوم الخميس، قالت هيئة المخابرات الوطنية إن التطبيق الاحتيالي يحتوي على كود مشابه جدا وعلى نفس وظائف التطبيق الأصلي، محذرة من أنه بمجرد استعماله وإصابة الأجهزة التي تم تنزيله عليها بالبرامج الضارة، فقد يتم تسريب جميع المعلومات الشخصية الموجودة على تلك الأجهزة.وأضافت الوكالة أنها شاركت المعلومات ذات الصلة مع شركات الأمن المحلية والخارجية لمنع توزيع ذلك التطبيق الاحتيالي، كما تم اتخاذ خطوات أخرى إضافية مثل تحديثات برامج مكافحة الفيروسات.ونصحت هيئة المخابرات المستخدمين بتوخي الحذر عند تثبيت أي تطبيقات من قبل طرف ثالث، من خلال الروابط التي يتلقونها عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.