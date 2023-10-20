سيول وواشنطن وطوكيو تشجب تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة

Photo : YONHAP News

أصدر وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بيانا مشتركا اليوم الخميس أدانوا فيه تزويد كوريا الشمالية لروسيا بمعدات عسكرية وذخائر، لاستعمالها في حربها ضد أوكرانيا.وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "باك جين"، ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، ووزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا"، إن شحنات الأسلحة هذه ستزيد بشكل كبير من الخسائر البشرية في الحرب الروسية العدوانية.وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عرض روسيا المساعدة العسكرية لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية في المقابل، وقالوا إن دولهم ما زالت تراقب أي توفير مواد من روسيا. كما أكدوا على أن عمليات نقل الأسلحة من وإلى كوريا الشمالية، والمواد المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو الصواريخ الباليستية أو برامج الأسلحة التقليدية التي يمتلكها النظام الكوري الشمالي، من شأنها أن تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي صوتت روسيا بنفسها لصالحها. وأعرب الوزراء عن قلقهم بشكل خاص إزاء نقل التكنولوجيا النووية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية من موسكو إلى بيونغ يانغ، الأمر الذي من شأنه أن يعرض للخطر الجهود الرامية إلى منع زعزعة استقرار الأمن الإقليمي كما يهدد أيضا السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البيت الأبيض الأمريكي إنه رصد مؤشرات على احتمال تنفيذ عمليات تجارة أسلحة عبر البحر بين بيونغ يانغ وموسكو.