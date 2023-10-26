يون يحضر احتفالا بالذكرى الرابعة والأربعين على وفاة الرئيس باك جونغ هي

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حضر الرئيس "يون صوك يول" مراسم أقيمت اليوم الخميس في مقبرة سيول الوطنية لإحياء الذكرى الرابعة والأربعين على اغتيال الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "باك جونغ هِيْ".وفي كلمة ألقاها خلال المراسم، قال يون إن الرئيس الأسبق "باك" أنجز التنمية السريعة لكوريا الجنوبية في فترة ما بعد الحرب، وهو ما أطلق عليه اسم "معجزة نهر هان"، بناء على قناعته بأنه يمكن تحقيق أي شيء بمجرد القيام به.ودعا يون الشعب الكوري إلى تحقيق قفزة جديدة وسط الأزمات العالمية المعقدة حاليا، من خلال التمسك بروح الرئيس الأسبق "باك" ونجاحاته.وعقب المراسم، قام يون والابنة الكبرى للرئيس الأسبق الراحل، الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، بزيارة لمقبرة الرئيس الأسبق "باك".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس كوري حفل التأبين السنوي للرئيس الأسبق "باك جونغ هي" منذ عام 1980.