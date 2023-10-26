ارتفاع عدد مزارع الأبقار المصابة بالتهاب الجلد العقدي إلى 38 مزرعة

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ارتفع عدد المزارع الكورية التي تأكدت فيها حالات العدوى الفيروسية بمرض التهاب الجلد العقدي بين الماشية، إلى 38 مزرعة.وقال المقر المركزي لإدارة الكوارث إنه حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس تمت إضافة أربع مزارع في مدينتيْ "كيم بو" و"هوا صونغ" و"بيونغ تيك" في مقاطعة "كيونغ كي". ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في كوريا يوم الخميس الماضي، انتقلت العدوى إلى 38 مزرعة في ست مدن ومقاطعات كورية، بينما لازالت سبع حالات مشتبه بها في انتظار نتائج الاختبار.وتخطط الحكومة لتأمين أربعة ملايين جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس التهاب الجلد العقدي، حتى نهاية هذا الشهر، ليتم إعطاؤها لأربعة ملايين و90 ألفا من الماشية على مستوى كوريا حتى أوائل شهر نوفمبر القادم. وبالنظر إلى أن الأمر يستغرق ثلاثة أسابيع حتى يتم تكوين أجسام مضادة للفيروس بعد التطعيم، تتوقع السلطات أن يستقر الوضع خلال الشهر القادم. مرض التهاب الجلد العقدي يتسبب فيه فيروس ينتقل عن طريق الحشرات المتغذىة على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ولا يصيب الإنسان، ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية للماشية، وتبلغ نسبة نفوق الحيوانات المصابة به أقل من 10%.