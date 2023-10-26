طرح قرار على مجلس النواب الأمريكي لتحديد يوم للكيمتشي

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سيتم طرح قرار بتعيين يوم 22 نوفمبر باعتباره "يوم الكيمتشي" على مجلس النواب الأمريكي من أجل اعتماده في شهر ديسمبر القادم.ووفقا لمتحف التراث الكوري الأمريكي أمس الأربعاء، تخطط لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي لإرسال قرار لمجلس النواب برقم 280 ليتم إصداره دون تصويت يوم السادس من ديسمبر.وقدمت عضوة الكونغرس الكورية الأمريكية "يونغ كيم" مشروع القرار بدعم من أكثر من عشرات نواب آخرين، بمن في ذلك أعضاء الكونغرس الكوريون الأمريكيون الآخرون. وأشارت "كيم" إلى أن الدفع بهذا القرار يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بالذكرى الـ120 على وصول أول المهاجرين الكوريين إليها، والذكرى السبعين على إقامة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وكان قد تم تقديم قرار مماثل في العام الماضي يهدف إلى تحديد نفس التاريخ كـ"يوم للكيمتشي"، لكنه فشل في الحصول على تصديق مجلس النواب.