بدء الجولة الثالثة من تصريف مياه فوكوشيما في الثاني من نوفمبر

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قررت الحكومة اليابانية بدء الجولة الثالثة من تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة في البحر، يوم الثاني من نوفمبر القادم.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الخميس إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" قد أعلنت عن خطة لتصريف 7800 طن من المياه المعالجة على مدار 17 يوما بدءا من الثاني من نوفمبر، بنفس النهج الذي اتبعته في الجولتين السابقتين من عمليات التصريف.وسوف تبدأ "تيبكو" الاستعداد للجولة الثالثة من التصريف يوم الاثنين القادم.وقالت شركة "تيبكو" يوم الخميس الماضي إن المياه التي سيتم تصريفها في نوفمبر تحتوي على آثار للنويدات المشعة، لكن مستوياتها تفي بمعايير السلامة.وقد نفذت شركة "تيبكو" الجولة الأولى من التصريف في الفترة من 24 أغسطس إلى 11 سبتمبر، والجولة الثانية في الفترة من 5 إلى 23 أكتوبر، وتم تصريف حوالي 7800 طن من المياه الملوثة في كل جولة.وتخطط الشركة لتنفيذ 4 جولات أخرى خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2024، بإجمالي 31 ألفا و300 طن من المياه.