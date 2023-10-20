إسرائيل تقول إن حماس استخدمت أسلحة كورية شمالية وإيرانية في هجوم 7 أكتوبر

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زعم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس الفلسطينية استخدمت أسلحة كورية شمالية وإيرانية في هجماتها ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.وجاء هذا الزعم أمس الخميس خلال جولة إعلامية رسمية، حيث عرض الإسرائيليون مجموعة متنوعة من الأسلحة التي تم استردادها من المستوطنات الإسائيلية التي هاجمها المسلحون.وشملت الأسلحة ألغاما أرضية، وقذائف "آر بي جي" صاروخية، وطائرات بدون طيار محلية الصنع، وقذائف هاون إيرانية الصنع، وقذائف "آر بي جي" كورية شمالية.ووفقا لمسؤول عسكري إسرائيلي، فإن ما يقرب من 5% إلى 10% من الأسلحة كانت من إيران، و10% من كوريا الشمالية، في حين تم إنتاج الباقي داخل قطاع غزة. وأضاف أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو كمية الأسلحة التي تم إدخالها إلى إسرائيل.وكانت حركة حماس قد شنت يوم 7 أكتوبر هجوما مفاجئا على إسرائيل، حيث أطلقت آلاف الصواريخ وتسلل جنودها إلى المستوطنات لتنفيذ عمليات هناك.ويستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجوم بري للقضاء على حماس، بينما يواصل الغارات الجوية على غزة.