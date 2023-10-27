هيون ديه موتور تسجل أرباحا تشغيلية غير مسبوقة في الربع الثالث

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قالت شركة "هيون ديه موتور" إن أرباحها التشغيلية للربع الثالث من هذا العام قد وصلت إلى حوالي 3.8 تريليون وون، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.وأوضحت شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة أمس الخميس أن تقديراتها الأولية تظهر أن أرباحها التشغيلية تجاوزت قليلا 3.8 تريليون وون في الربع الثالث، بزيادة بلغت أكثر من 146% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان هذا الرقم المبدئي هو الأعلى للربع الثالث، وهو أعلى بنسبة 0.62% من التوقعات الصادرة عن شركة "يونهاب إنفوماكس".وبلغت الأرباح التشغيلية التراكمية لشركة "هيون ديه موتور" في الأرباع الثلاثة الأولى حوالي 11.6 تريليون وون، أي ما يقرب من ضعف المبلغ المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.ويقول المراقبون إنه إذا استمرت شركة صناعة السيارات في تحقيق هذا الأداء القوي، فإن أرباحها التشغيلية السنوية لهذا العام قد تتجاوز 15 تريليون وون.