كوريا والولايات المتحدة تطلقان بحوثا مشتركة عن العناصر الأرضية النادرة في فيتنام

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مشروعا بحثيا مشتركا لاستخراج العناصر الأرضية النادرة في فيتنام، ومن المقرر في هذا الإطار أن يرسل البلدان فرقا من الباحثين إلى فيتنام.وأعلنت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس أن حكومة كوريا الجنوبية ووزارة الخارجية الأمريكية قد اتفقتا على متابعة هذا البحث التعاوني في إطار برنامج زملاء العلوم بالسفارة الأمريكية.وضمن هذا البرنامج، اتفق الجانبان على القيام ببحوث مشتركة حول تكنولوجيا استخلاص العناصر الأرضية النادرة من رماد الفحم في فيتنام.وبدءا من هذا الشهر، سيقوم الخبراء والباحثون من البلدين بإجراء أبحاث تعاونية في المركز العالمي الكوري الأمريكي في هانوي عاصمة فيتنام، وكذلك في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لمدة 3 أشهر، كما وافقت الحكومة الفيتنامية على التعاون في هذا البحث.ويقوم البرنامج بتعيين خبراء فنيين في السفارات الأمريكية في الخارج لتقديم الخبرة والتوجيه والمساعدة في مجالات البيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن البحث المشترك سيسهم في مشاركة أمن المعادن والجهود العالمية لتأمين إمدادات مستقرة من معادن الطاقة الحيوية. يُذكر أن مشاركة أمن المعادن هي جمعية متعددة البلدان تسعى الدول الأعضاء فيها لتأمين إمدادات المواد الخام لاقتصادها.