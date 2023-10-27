انتشار فيروس التهاب الجلد العقدي إلى 47 مزرعة لتربية الماشية

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ارتفع عدد مزارع الماشية في كوريا الجنوبية التي تأكدت إصابتها بفيروس التهاب الجلد العقدي إلى 47 مزرعة.وأعلنت السلطات الكورية عن الحصيلة الجديدة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، بعد تأكيد 5 حالات إصابة إضافية في مقاطعتي "كيونغ كي" وجنوب "تشونغ تشُنغ" ومدينة "إنتشون".ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض في البلاد يوم الخميس الماضي، انتشر الفيروس إلى إجمالي 47 مزرعة في 14 مدينة ومقاطعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حالات في مقاطعات جنوب "جولا" وجنوب وشمال "كيونغ سانغ" وجزيرة "جيجو".وفي انتظار نتائج الاختبارات لسبع حالات مشتبه فيها، تخطط الحكومة لتأمين 4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حتى نهاية هذا الشهر، لاستكمال تطعيم الماشية على مستوى البلاد حتى أوائل نوفمبر.وبالنظر إلى أن هناك فترة تستغرق ثلاثة أسابيع من أجل تكوين أجسام مضادة بعد التطعيم، تتوقع السلطات أن يستقر الوضع في غضون شهر نوفمبر.يُذكر أن التهاب الجلد العقدي هو فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض. وفي حين أنه لا يؤثر على البشر، فإنه يسبب الحمى والعقيدات الجلدية في الماشية، مع معدل نفوق للماشية المصابة يقل عن 10%.