رئيس الوزراء الكوري يقوم بجولة تشمل 5 دول أفريقية وأوربية لدعم إكسبو بوسان

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من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بجولة تشمل 5 دول في أفريقيا وأوربا ضمن جهود الحكومة لدعم استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان.وقال مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة إن "هان" سيقوم بجولة تشمل كلا من مالاوي وتوغو والكاميرون والنرويج وفنلندا خلال الفترة من التاسع والعشرين أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر.وأوضح أن جولة "هان" تستهدف تعزيز العلاقات مع تلك الدول وجلب دعمها في التصويت الذي سيجري في شهر نوفمبر القادم لاختيار المدينة التي سوف تستضيف معرض إكسبو الدولي لعام 2030.وفي أثناء جولة "هان" في الدول الأفريقية الثلاث، سيبحث مع كبار مسؤوليها سبل إنشاء قاعدة أساسية لتعميق العلاقات بينها وبين كوريا الجنوبية، كما سيطلب منها المشاركة في أول قمة كورية أفريقية ستقعد في كوريا في العام القادم.وخلال زيارته لكل من النرويج وفنلندا، سيقوم رئيس الوزراء "هان" بتعزيز دبلوماسية القيم معهما، ويبحث معهما تقوية التعاون في مجالات تغير المناخ وسلاسل التوريد والأمن الاقتصادي.