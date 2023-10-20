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السياسية

إطلاق التحالف الخالي من الكربون الذي اقترحه الرئيس الكوري يون

Write: 2023-10-27 12:14:27Update: 2023-10-27 16:46:00

إطلاق التحالف الخالي من الكربون الذي اقترحه الرئيس الكوري يون

Photo : YONHAP News

تم اليوم الجمعة إطلاق "التحالف الخالي من الكربون" الذي اقترحه الرئيس الكوري "يون صوك يول" في خطابه الذي كان قد ألقاه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.
ويهدف التحالف الخالي من الكربون إلى تنفيذ مبادرة الطاقة الخالية من الكربون التي تقضي بالتحول إلى الطاقة النووية وطاقة الهيدروجين، واحتجاز الكربون، إلى جانب الطاقة المتجددة.
وكان الرئيس الكوري "يون" قد عرض اقتراحا لإطلاق التحالف الخالي من الكربون على اعتبار أن مبادرة "آر إي 100" الحالية التي تهدف إلى تسريع التحول إلى طاقة كهربائية خالية من الكربون بالاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء بنسبة 100%، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا يمكن تطبيقها في بعض دول العالم.
وقال رئيس الوزراء "هان دوك سو" في حفل إطلاق التحالف الخالي من الكربون إن الحكومة ستبذل جهودا ليحقق هذا التحالف نتائج مثمرة.
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