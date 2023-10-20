سيول تحذر موسكو من نقل تكنولوجيا الصواريخ لبيونغ يانغ

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نقلت الحكومة الكورية الجنوبية لنظيرتها الروسية تحذيرا بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا نقلت روسيا تكنولوجيا الصواريخ إلى كوريا الشمالية.وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إن سيول حذرت موسكو من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قامت روسيا بنقل تكنولوجيا الصواريخ إلى كوريا الشمالية.وجاءت تصريحات الوزير "بارك" خلال التفتيش البرلماني على وزارة الخارجية اليوم الجمعة ردا على سؤال طرحه عليه النائب "ها تيه كيونغ" من حزب قوة الشعب الحاكم بشأن المحادثات التي عُقدت في شهر أكتوبر الجاري بين سفارة كوريا الجنوبية لدى موسكو ووزارة الخارجية الروسية عقب القمة الروسية الكورية الشمالية في شهر سبتمبر.وأضاف الوزير "بارك" أن وزارة الخارجية الروسية أكدت أنه لم تتم في تلك المحادثات مناقشة أي شيء يتعلق بالتعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ، وأنها ركزت فقط على تنمية الصداقة والتعاون بين الجانبين.وردا على سؤال حول احتمال نقل تكنولوجيا الصواريخ الروسية إلى كوريا الشمالية، قال الوزير "بارك" إن سيول طلبت من موسكو التحقق مما إذا كانت قد وافقت على نقل تلك التكنولوجيا أو الأسلحة بناء على طلب كوريا الشمالية.ورفض "بارك" إيضاح التفاصيل المتعلقة بإمدادات أسلحة كورية شمالية لروسيا، لكنه شدد على أن سيول تراقب الوضع من خلال مصادر مختلفة.