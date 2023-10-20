وزير الخارجية يعقد اجتماعا بشأن إجراءات حماية الكوريين في الخارج

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عقد وزير الخارجية الكوري "بارك جين" اجتماعا افتراضيا أمس الخميس عبر الفيديو لرؤساء البعثات الدبلوماسية في كل من إسرائيل ولبنان ومصر والأردن لمناقشة وضع الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس، والإجراءات المطلوبة لحماية سلامة الكوريين المقيمين هناك.وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط في ظل زيادة التوتر العسكري في إسرائيل، ومستقبله، وسبل حماية الكوريين المقيمين في إسرائيل والدول المجاورة.ودعا الوزير بارك المشاركين إلى مراقبة التطورات التي ستحدث في الأوضاع هناك بدقة، وتعزيز التعاون بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية في حماية سلامة الكوريين الذين مازالوا يقيمون هناك.ومن جهة ثانية، قال الوزير "بارك" لتلفزيون يونهاب للأنباء أمس الخميس إن أكثر من 450 كوريا مازالوا يقيمون في إسرائيل، ومعظمهم في تل أبيب والقدس.