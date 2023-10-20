تقرير بحثي يؤكد على ضرورة تركيز التعاون الكوري السعودي على 3 مجالات

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اقترحت رابطة الصناعات الكورية تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، خاصة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الصديقة للبيئة.جاء هذا الاقتراح في تقرير أعده معهد أبحاث دول مجلس التعاون الخليجي التابع لجامعة دانكوك الكورية بناء على طلب من رابطة الصناعات الكورية، حيث أكد التقرير على ضرورة تركيز التعاون مع المملكة العربية السعودية على المجالات الثلاثة المذكورة.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية قد حظيت بثقة في سوق الإنشاءات السعودية منذ فترة طويلة، وأن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية تشهد نموا سريعا.وأضاف أنه من الضروري أن تولي كوريا اهتماما بالمشروعات السعودية الخاصة ببناء محطات للطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، إلى جانب صناعة الهيدروجين.ونصح التقرير بتشكيل كونسورتيوم مع الشركات الأجنبية الرائدة للحصول على صفقات خاصة ببناء محطات للطاقة المتجددة في السعودية.