ارتفاع القروض المنزلية في البنوك الكبرى يؤدي لرفع سعر الفائدة على الإقراض

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ارتفعت القروض المنزلية التي قدمتها خمسة بنوك كورية كبرى بأكثر من 2.4 تريليون وون في شهر أكتوبر الجاري بالمقارنة مع شهر سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. ووفقا لمصادر في الصناعة المصرفية أمس الأحد، بلغ إجمالي القروض المستحقة المقدمة للأسر من قبل خمسة بنوك كبرى، هي: "كيه بي كوكمين" و"شين هان" و"هانا" و"اوري" و"إن إتش نونغ هيوب"، 684.8 تريليون وون حتى يوم 26 أكتوبر، بزيادة مقدارها 2 تريليون و470 مليار وون مقارنة بنهاية الشهر الماضي. وتعد تلك أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2021، عندما ارتفعت قيمة تلك القروض بمقدار 3 تريليونات و430 مليار وون. وأوضحت المصادر أن قروض الرهن العقاري السكني ارتفعت بمقدار 2.25 تريليون وون، كما زادت القروض الائتمانية بمقدار 530 مليار وون في أكتوبر بعد انخفاضها بأكثر من تريليون وون في الشهر السابق. ومع الارتفاع السريع في القروض الأسرية، تقوم البنوك المحلية بزيادة أسعار الفائدة على الإقراض، حيث قرر بنك "شين هان" مؤخرا رفع أسعار الفائدة بشكل طفيف على بعض منتجات القروض المنزلية بدءا من يوم الأربعاء. وقامت شركة "كيه بي كوكمين" بالفعل برفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية يوم 11 أكتوبر على قروض الرهن العقاري ومنتجات قروض "جون سيه"، وهو نظام تأجير خاص في كوريا الجنوبية يمنح بموجبه المستأجرُ للمالك وديعة كبيرة بمبلغ ثابت. كما رفع بنك "اوري" أيضا قيمة الفائدة يوم 13 أكتوبر.