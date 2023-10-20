إقامة مراسم تأبين في الذكرى السنوية الأولى لحادث إي تيه وان

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أقيمت مراسم تأبين في سيول أمس الأحد لإحياء الذكرى السنوية الأولى لضحايا حادث التدافع المميت في الهالوين في منطقة "إي تيه وان"، والذي أودى بحياة 159 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين.وقبل الحدث التذكاري الرئيسي في الساعة الخامسة مساء، أقيمت صلاة مشتركة للديانات الأربع الرئيسية في كوريا، وهي: البروتستانتية والبوذية والبوذية الوونية والكاثوليكية، في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، عند مخرج محطة "إي تيه وان" بالقرب من موقع الحادث، حيث أدى قادة كل دين صلوات وطقوسا على أرواح الضحايا.ووفقا لتقديرات الجهات المنظمة، حضر تلك الطقوس حوالي 500 شخص، بمن في ذلك 100 من أفراد عائلات الضحايا، وذلك قبل المغادرة في مسيرة من منطقة "إي تيه وان"، مرورا بالمكتب الرئاسي في حي "يونغ سان"، ثم إلى الشمال باتجاه سيول بلازا، وهو مكان الحدث التذكاري الرئيسي.ومن جانبها، دعت عائلات الضحايا البرلمان إلى إصدار تشريع سريع لقانون خاص بتلك المأساة. وفي وقت سابق، أقامت كاتدرائية "ميونغ دونغ" في سيول أيضا قداسا تذكاريا عند الظهر.