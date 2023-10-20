رصد سفينة كورية شمالية عالقة بالقرب من خط الحدود في البحر الشرقي

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رصد الجيش الكوري الجنوبي سفينة كورية شمالية تقطعت بها السبل بالقرب من الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الشرقي يوم أمس الأحد.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن طائرات الدورية البحرية الكورية الجنوبية رصدت السفينة وهي تنجرف في المياه على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من مدينة "جيه جين" الساحلية في مقاطعة "كانغ وان"، وحوالي ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من خط الحدود الشمالي الشرقي في الساعة الثانية والربع مساءً. وبعد أن شاهدت الطائرات ركاب السفينة وهم يلوحون بعلم أبيض كبير في الهواء وتعرفوا عليه كإشارة استغاثة، أرسل الجيش زورق دورية، حيث تأكد من أنها سفينة كورية شمالية.ولم يتحقق الجيش من هويات الركاب لأن السفينة الصغيرة، التي يبلغ طولها حوالي عشرة أمتار، كانت في المياه شمال خط الحدود الشمالي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة قالوا إنهم ظلوا تائهين في البحر لمدة عشرة أيام، وأنهم يرغبون في العودة إلى الشمال، وطلبوا تقديم مساعدات بالطعام والماء. وقد استجاب الجيش الكوري الجنوبي للطلب لأسباب إنسانية وأبلغ السلطات الكورية الشمالية بالوضع من خلال قيادة الأمم المتحدة وقنوات الاتصال البحرية الدولية لتسهيل عملية الإنقاذ.