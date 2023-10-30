إسرائيل تقول إن الدعوة لإخلاء غزة أصبحت الآن ملحة بشكل متزايد

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كررت إسرائيل نداءاتها للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة بالإخلاء باتجاه الجنوب بشكل عاجل.وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانييل هاغاري" إنه خلال الأسبوعين الماضيين دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة والنصف الشمالي من القطاع، إلى الانتقال إلى أماكن أخرى في الجنوب بشكل مؤقت.وادعى المتحدث أن الانتقال جنوبا هو من أجل سلامتهم الشخصية، مؤكدا أن نداء الإخلاء عاجل للغاية.ويُنظر إلى هذه الدعوة على أنها إنذار فعلي قبل عملية واسعة النطاق في ضوء الانتشار الموسع للقوات البرية الإسرائيلية في غزة منذ يوم الجمعة.وفي الوقت نفسه، قام الجيش الإسرائيلي بتحديث عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم كرهائن في غزة منذ هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، إلى 239 شخصا.