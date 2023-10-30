تعيين قائد العمليات البحرية رئيسا جديدا لهيئة الأركان المشتركة الكورية

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تم تعيين قائد العمليات البحرية في كوريا الجنوبية، نائب الأدميرال "كيم ميونغ سو"، رئيسا جديدا لهيئة الأركان المشتركة.وأعلنت الحكومة عن هذا التعيين أمس الأحد في تعديل وزاري كبير لكبار الضباط العسكريين، والذي استبدل في الوقت نفسه جميع الجنرالات السبعة من فئة الأربع نجوم في خطوة نادرة للغاية.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يتم فيها تعيين ضابط في البحرية في أعلى منصب عسكري منذ أن شغل الأدميرال "تشيه يون هي" منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة من عام 2013 إلى عام 2015.وسوف يخضع تعيين كيم لجلسة استماع برلمانية وتليها الموافقة على تعيينه في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الاثنين. وجاء التعديل الوزاري الرئيسي بعد 17 شهرا من التعديل الوزاري الضخم السابق في مايو من العام الماضي، مباشرة بعد تشكيل حكومة الرئيس "يون صوك يول".